Napoli, scoperti 38mila profumi contraffatti: due denunce

La guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 38mila confezioni di profumi contraffatti e circa 100mila articoli elettrici privi di certificazioni di sicurezza. L'azione si è svolta nella zona industriale del capoluogo campano, dove i militari della Compagnia di Portici hanno fermato un furgone carico di plichi. Al suo interno sono state trovate circa 5mila confezioni di profumi falsificati, con loghi di marchi nazionali e internazionali. Le verifiche successive hanno portato a un deposito riconducibile a un imprenditore di nazionalità cinese. All'interno del locale sono state rinvenute altre 33mila confezioni di profumi contraffatti e un grande quantitativo di articoli elettrici con marchio CE apposto falsamente. Secondo le stime degli inquirenti, la merce avrebbe generato un guadagno illecito di oltre un milione di euro. I due soggetti coinvolti sono stati denunciati per contraffazione, ricettazione e frode in commercio.