L'esplosione avvenuta a Napoli, in via Peppino De Filippo, ha causato la morte di un uomo di 57 anni mentre altre quattro persone sono rimaste ferite. Una donna è in gravi condizioni. La deflagrazione sarebbe stata causata da una fuga di gas in un deposito. Sono stati danneggiati anche i locali del noto ristorante "A figlia do' marenaro".