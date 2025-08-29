Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
POMPIERI AL LAVORO

Napoli, incendio nella zona Est della città: crolla il tetto di un capannone

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo

29 Ago 2025 - 16:53
00:40 

Incendio in un capannone-magazzino di via Ferrante Imparato, nella zona orientale di Napoli. Le fiamme hanno provocato il crollo del tetto della struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri