Napoli, incendio in un magazzino: evacuata un'intera palazzina

Dalla mezzanotte i vigili del fuoco sono impegnati nello spegnimento di un incendio divampato all'interno di un magazzino situato al piano terra di una palazzina in via Santa Maria di Costantinopoli alle Mosche, a Napoli. Per precauzione, l'intero edificio è stato evacuato nelle prime fasi dell'intervento. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, mentre non risultano al momento feriti. In corso le verifiche sulla stabilità della struttura.