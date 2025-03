Napoli, in sella ad uno scooter trascina due pony lungo una strada statale

In sella ad uno scooter trascina due pony: interviene il deputato Francesco Emilio Borrelli che lo blocca e chiama la Municipale. E’ accaduto ad Afragola (Napoli) dove l'esponente di Avs ha partecipato ad una iniziativa sul riciclo e la lettura dei libri rivolta ai bambini. Al termine dell'evento ha notato un uomo in sella ad uno scooter che trascinava con delle corde due pony sulla strada provinciale in Contrada Ferrarese. Dopo aver registrato la scena con il cellulare il deputato, come si legge in una sua nota, è riuscito a fermare l'uomo allertando la polizia locale.