Napoli, il vicolo diventa una discarica a cielo aperto e l'ambulanza resta bloccata

Una strada dei Quartieri Spagnoli di Napoli completamente invasa da un cumulo gigantesco di rifiuti sversati abusivamente che hanno trasformato l'area in una discarica a cielo aperto. A denunciare l'ennesimo episodio di degrado è il deputato Francesco Emilio Borrelli a cui i residenti hanno fatto pervenire foto e video. In uno dei filmati si vede un'ambulanza bloccata in uno dei vicoli proprio a causa di un cumulo di rifiuti.