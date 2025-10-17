Logo Tgcom24
TRA I CUMULI DI RIFIUTI

Napoli, il vicolo diventa una discarica a cielo aperto e l'ambulanza resta bloccata

La situazione di degrado nei Quartieri Spagnoli, la denuncia sui social

17 Ott 2025 - 16:15
01:12 

Una strada dei Quartieri Spagnoli di Napoli completamente invasa da un cumulo gigantesco di rifiuti sversati abusivamente che hanno trasformato l'area in una discarica a cielo aperto. A denunciare l'ennesimo episodio di degrado è il deputato Francesco Emilio Borrelli a cui i residenti hanno fatto pervenire foto e video. In uno dei filmati si vede un'ambulanza bloccata in uno dei vicoli proprio a causa di un cumulo di rifiuti.