Napoli, il vicolo diventa una discarica a cielo aperto e l'ambulanza resta bloccata

La situazione di degrado nei Quartieri Spagnoli, la denuncia sui social
Una strada dei Quartieri Spagnoli di Napoli completamente invasa da un cumulo gigantesco di rifiuti sversati abusivamente che hanno trasformato l'area in una discarica a cielo aperto. A denunciare l'ennesimo episodio di degrado è il deputato Francesco Emilio Borrelli a cui i residenti hanno fatto pervenire foto e video. In uno dei filmati si vede un'ambulanza bloccata in uno dei vicoli proprio a causa di un cumulo di rifiuti.