Un grosso incendio è avvenuto in diversi capannoni della zona dell’interporto a Nola (Napoli). Una colonna di denso fumo nero era visibile anche a chilometri di distanza. Sono intervenuti i vigili del fuoco con anche un automezzo per l'antincendio aeroportuale in grado di erogare grandi quantitativi di acqua e schiuma sulle fiamme.