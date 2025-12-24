Napoli, così è stato trovato uno dei 100 latitanti più pericolosi

Si nascondeva in un rifugio ricavato all’interno di un appartamento nel quartiere Barra di Napoli uno dei latitanti più pericolosi d’Italia. Ciro Andolfi, classe 1976, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli al termine di un'operazione mirata. L'uomo era ricercato dal 2022 ed era destinatario di un ordine di carcerazione per una pena residua di 8 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. Deve rispondere dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso e corruzione. Andolfi era inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi del ministero dell'Interno ed è ritenuto parte del clan di camorra Andolfi Cuccaro. Durante una perquisizione, i militari hanno individuato un nascondiglio in muratura, appositamente costruito per sfuggire alle ricerche. Nel video si vede il momento della scoperta del rifugio e le fasi dell'arresto, che pongono fine a una lunga latitanza.