Napoli, comunità straniere in festa: piazza Dante si anima

Un clima di festa ha trasformato piazza Dante in un punto d'incontro multiculturale. Napoli ha accolto la manifestazione organizzata da diverse comunità straniere presenti in città, che hanno portato in strada musiche, balli e tradizioni per celebrare integrazione e convivenza. All'evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali, tra cui Antonio Marciano della Direzione regionale del Partito Democratico, il consigliere aggiunto Savary Ravendra Jeganesan e la presidente del Consiglio comunale di Napoli, Enza Amato. La festa ha visto protagoniste le comunità di Sri Lanka, Bangladesh, Filippine, Santo Domingo e molte altre realtà migranti radicate nel territorio.