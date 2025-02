Napoli, cavallo "trainato" da un'auto in mezzo al traffico

Hanno fatto il giro del web scatenando indignazione e polemiche le immagini girate a Pomigiliano d’Arco (Napoli), in cui si vede un cavallo “trainato” da un’auto in mezzo al traffico. Le immagini sono state rese note dal deputato Francesco Emilio Borrelli: "La targa dell’auto utilizzata per questo trasporto ‘eccezionale’ è ben visibile e ci auguriamo che le autorità competenti intervengano immediatamente per identificare e punire severamente il responsabile - scrive Borrelli sui social -. Prendersi cura degli animali è una responsabilità, non un gioco. Chiediamo che vengano applicate pene severe nei confronti di chi si rende responsabile di simili atrocità”.