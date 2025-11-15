Napoli, lezioni di nuoto per il leone marino Saylor

Si muove lento nell'acqua, come se stesse assaporando - per la prima volta - ogni centimetro di quel blu. Saylor, il leone marino, oggi nuota sereno.

E pensare che questa storia non comincia qui, tra gli schizzi limpidi della vasca dello zoo di Napoli, ma in un furgone parcheggiato in un piazzale di Verona. Saylor ha 21 anni, un’età già avanzata per un leone marino sudamericano. È stato trovato dai Carabinieri Forestali rinchiuso in un mezzo che apparteneva a un'azienda del luogo, senza spazio, senza luce, e soprattutto senza acqua. Un inizio buio, difficile, che non lasciava presagire il finale che state guardando ora. Un gigante di 300 chili che torna a immergersi come se stesse riprendendo in mano la propria vita.





