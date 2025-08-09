Logo Tgcom24
tre giorni dopo Hiroshima

Nagasaki: la bomba atomica americana uccise 70mila persone

Seconda guerra mondiale: ottanta anni fa gli Stati Uniti piegarono il Giappone sganciando il secondo terrificante ordigno sulla città portuale in cui anni prima Puccini ambientò la "Madama Butterfly"

di Roberto Olla
09 Ago 2025 - 09:26
01:49 
nagasaki

