Myanmar, le rovine dell'antico monastero distrutto dal terremoto

L’antico monastero Maha Aungmye Bonzan, comunemente noto come monastero Me Nu Brick, è in rovina dopo il terremoto che ha colpito il Myanmar. Il secolare monastero è uno degli edifici distrutti a Mandalay, vicino all'epicentro del sisma, di magnitudo 7.7. Anche il ponte Ava in città è crollato nel fiume Irrawaddy. Una settimana dopo il terremoto, che ha ucciso più di 3.300 persone, le squadre di ricerca continuano a estrarre corpi dalle rovine degli edifici.