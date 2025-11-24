Logo Tgcom24
OPERAZIONE MILITARE

Myanmar, l'esercito fa esplodere la centrale mondiale delle truffe online

Le forze birmane hanno demolito il complesso KK Park, simbolo delle frodi digitali internazionali

24 Nov 2025 - 15:26
01:27 

In Myanmar, l'esercito ha condotto una vasta operazione per smantellare uno dei principali centri del crimine informatico a livello globale. Le immagini trasmesse dall'emittente di Stato MRTV mostrano la demolizione del KK Park, un grande complesso situato a Myawaddy, al confine con la Thailandia. Nelle riprese si vedono esplosioni e escavatori impegnati nell'abbattimento degli edifici, una scena simbolica che segna la fine di una delle roccaforti più note del cybercrime asiatico. A metà ottobre le autorità avevano già fatto irruzione nel sito, scoprendo attività illegali e sistemi usati per truffe digitali e traffico di persone. L'azione militare rappresenta un segnale forte contro le reti criminali che operavano indisturbate nella regione, attirando l’attenzione della comunità internazionale.