Myanmar, l'esercito fa esplodere la centrale mondiale delle truffe online

In Myanmar, l'esercito ha condotto una vasta operazione per smantellare uno dei principali centri del crimine informatico a livello globale. Le immagini trasmesse dall'emittente di Stato MRTV mostrano la demolizione del KK Park, un grande complesso situato a Myawaddy, al confine con la Thailandia. Nelle riprese si vedono esplosioni e escavatori impegnati nell'abbattimento degli edifici, una scena simbolica che segna la fine di una delle roccaforti più note del cybercrime asiatico. A metà ottobre le autorità avevano già fatto irruzione nel sito, scoprendo attività illegali e sistemi usati per truffe digitali e traffico di persone. L'azione militare rappresenta un segnale forte contro le reti criminali che operavano indisturbate nella regione, attirando l’attenzione della comunità internazionale.