Centinaia di persone a Sagaing, in Myanmar, si mettono in fila per ricevere aiuti vitali dopo che la città è stata devastata sei giorni fa dal violentissimo terremoto che ha colpito il Sud-est asiatico. Sagaing si trova a soli 14 chilometri dall'epicentro del sisma, che ha raso al suolo edifici in tutto il Paese e ucciso almeno 3mila persone.