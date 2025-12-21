Logo Tgcom24
L'INTERVISTA

Musumeci a Tgcom24: "Mezzo miliardo per la prevenzione strutturale dei disastri"

Il Ministro della Protezione Civile e del mare: "Risorse per gli enti locali, evitare però la polverizzazione dei fondi. Dobbiamo recuperare la cultura marina, l' "economia blu" conta"

21 Dic 2025 - 11:35
10:22 
nello musumeci
intervista tgcom24
musumeci
terremoti
mare