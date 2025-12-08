Logo Tgcom24
Mondo
Musk: "L'Ue è praticamente il Quarto Reich"

Stati Uniti e Bruxelles sempre più distanti mentre sembra consolidarsi l'improvvisa sintonia tra Washington e Mosca

di Isabella Josca
08 Dic 2025 - 13:23
La frattura è scomposta e lo scontro non accenna a diminuire, dopo gli attacchi degli Stati Uniti all'Europa e l'improvvisa sintonia tra Washington e Mosca, che ha molto apprezzato la nuova dottrina strategica di Donald Trump sul Vecchio continente, considerata in linea con la visione del Cremlino. Ma in queste ore un altro duro colpo a Bruxelles è arrivato di nuovo da Elon Musk, patron di X, Tesla e SpaceX, che ha accostato l'Unione europea al Quarto Reich.

elon musk
unione europea