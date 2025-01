MrBeast non scherza e torna alla carica: "Pronto a comprare TikTok"

MrBeast, lo youtuber più seguito al mondo, vuole partecipare all'acquisto di TikTok insieme a un gruppo di investitori. MrBeast aveva espresso il suo interesse nei giorni scorsi, e lo ha confermato con un video su TikTok. "Ho appena finito un incontro con un gruppo di miliardari. Abbiamo un'offerta pronta, vogliamo acquistare la piattaforma", ha detto. Il gruppo di investitori include Jesse Tinsely, il fondatore di Employer.com. "La nostra offerta è una soluzione vincente per tutti: preserva la piattaforma e affronta allo stesso tempo i legittimi timori per la sicurezza nazionale", ha spiegato in evidenza Tingley.