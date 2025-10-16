M5s, Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente

Il campo largo non fa bene ai 5 stelle. E' durante la riunione dei gruppi parlamentari, presente anche Giuseppe Conte, che Chiara Appendino esce allo scoperto: "Siamo troppo schiacciati a sinistra, l'alleanza con il Pd ci penalizza". I risultati delle elezioni regionali parlano chiaro. In Toscana i voti si sono dimezzati, da 113 a 55 mila, il movimento è sceso dal 7 al 4,34 cento, superati anche da Verdi sinistra al 7 per cento e dalla casa riformista dei renziani. In una regione dove i 5 stelle vantano grandi risultati, soprattutto a Livorno, dove elessero un sindaco, Filippo Nogarin. Ma sempre - questo è il punto - in alternativa al Pd. Si accende il dibattito, Giuseppe Conte minimizza. Dimissioni congelate per ora, fino all'Election day del 23 novembre. La strategia del campo largo è appesa al risultato di Roberto Fico, candidato governatore in Campania.