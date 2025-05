Mosca rispolvera Stalin: nella metropolitana torna il bassorilievo rimosso nel '61

Nella stazione Taganskaya della metropolitana di Mosca è stato svelato un pannello raffigurante Joseph Stalin, replica del bassorilievo "La gratitudine del popolo al leader e comandante". L'opera originale era stata rimossa nel 1961 durante la destalinizzazione. Il restauro, presentato come parte del recupero dell'aspetto storico della stazione, riaccende il dibattito sul ruolo della memoria sovietica nella Russia contemporanea. Se per alcuni si tratta di un'operazione culturale, per altri è un segnale preoccupante di riabilitazione di un passato segnato da repressioni e purghe.