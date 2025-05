Mosca, Putin arriva alla parata della vittoria con Xi Jinping

Il 9 maggio in Russia si celebra la Vittoria nella grande guerra patriottica. In occasione dell'80esimo anniversario di quest'anno, il presidente russo Vladimir Putin si è presentato alla grande parata militare accompagnato dal presidente russo Xi Jinping, in questi giorni in visita a Mosca. "La Russia è stata e sarà una barriera indistruttibile contro il nazismo, la russofobia e l'antisemitismo", ha dichiarato Putin, intervenendo alla parata.