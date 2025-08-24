Logo Tgcom24
Mosca, esplosione in un negozio di giocattoli

E' di un morto e tre feriti il bilancio di un incidente avvenuto stamane in un grande magazzino per bambini nei pressi della Piazza Lubyanka

24 Ago 2025 - 12:27
