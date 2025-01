Morto a 82 anni il senatore Francesco Castiello, il ricordo in Aula

Durante la seduta di mercoledì a Palazzo Madama, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ricordato il senatore M5S Francesco Castiello, morto a 82 anni il 31 dicembre. "Sempre pacato e sempre attento, mai sopra le righe. Lo ricordiamo con affetto e amicizia. La sua vita è stata dedicata alla professione e anche all'amore per il suo territorio", ha detto La Russa. "I tanti messaggi di cordoglio ricevuti in questi giorni sono la migliore testimonianza del ricordo che ha lasciato", ha aggiunto, chiedendo un minuto di silenzio da parte dell'Assemblea. Presenti in Aula anche i familiari del senatore scomparso, oltre al presidente del M5S, Giuseppe Conte.