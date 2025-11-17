Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
Avevano 89 anni

Morte insieme le gemelle Kessler

Trovate senza vita nella loro abitazione nei pressi di Monaco di Baviera

di Adele Costantini
17 Nov 2025 - 18:58
01:35 

Se ne sono andate insieme, come avevano desiderato, le gemelle Kessler, trovate senza vita nella loro abitazione nei pressi di Monaco di Baviera. Avevano 89 anni.

gemelle kessler