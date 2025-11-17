Morte insieme le gemelle Kessler

Trovate senza vita nella loro abitazione nei pressi di Monaco di Bavieradi Adele Costantini
Se ne sono andate insieme, come avevano desiderato, le gemelle Kessler, trovate senza vita nella loro abitazione nei pressi di Monaco di Baviera. Avevano 89 anni.
