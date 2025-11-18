Morte gemelle Kessler, il cordoglio del mondo dello spettacolo

"Se ne sono andate come volevano, erano inseparabili", dice Umberto Orsini, attore, per vent'anni compagno di Ellendi Silvia Carrera
"Se ne sono andate come volevano, erano inseparabili". Si consola così Umberto Orsini, attore, per vent'anni compagno di Ellen. "Siamo stati felici insieme, una storia che poi è diventata una bella amicizia".
Sopravvivere una all'altra sarebbe stato lacerante. Chi le conosceva bene non ha dubbi, anche se la loro scelta ha scosso molti amici e colleghi del mondo dello spettacolo.