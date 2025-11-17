Logo Tgcom24
Morte gemelle Kessler, chi erano Alice ed Ellen

di Massimo Cerri
17 Nov 2025 - 18:59
01:32 

Corpo statuario, sorriso smagliante e quell'intesa che solo i gemelli possono avere, Alice e Ellen Kessler diventarono in breve tempo popolarissime.

