Montreal da diversi giorni è colpita da una bufera di neve che ha provocato molti disagi. Gli spazzaneve, in queste situazioni, possono rappresentare una benedizione o il contrario… Se per un autista rimasto bloccato, può essere infatti la soluzione del problema, per uno poco attento ai turni di pulizia della strada, può diventare l'inizio di un grosso guaio.