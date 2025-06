Monte Nerone, trovato in vita 71enne scomparso da 3 giorni: le immagini del soccorso alpino

È stato trovato in vita dal soccorso alpino Rodolfo Roveti, 71 anni, residente a Piobbico, provincia di Pesaro e Urbino, salito sul monte Nerone per la transumanza del bestiame, e poi scomparso. Il 71enne ha riportato alcune ferite ma sta bene. È riuscito subito a mettersi in contatto con il figlio Marco. Ora sarà sottoposto a degli accertamenti medici. Sollievo nel piccolo Comune di Piobbico, dove Roveti è molto conosciuto. Per l'uomo, era entrata in azione una vera e propria task force con squadre dei vigili del fuoco di Cagli e di Pesaro, la squadra speleo alpino fluviale e droni del comando di Pesaro, elicottero dei vigili di Arezzo, una squadra cinofila ai quali si sono affiancati i carabinieri di Piobbico e i tecnici del soccorso alpino. I ricercatori hanno battuto strade e sentieri, in particolare i sentieri 201 e 202 e la strada comunale che dalla frazione di Acqua Nera porta al rifugio Corsini. L'allarme era partito il 10 giugno, quando il vicino di casa che non vedeva Rodolfo Roveti da domenica, ha avvertito una delle sorelle del pensionato. In casa i soccorritori hanno trovato solo il telefono sotto carica. Da qui il sospetto che l'uomo non fosse tornato giù dal monte Nerone.