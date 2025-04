Monfalcone, la lista islamica al 3% esulta: "Grande successo come prima volta"

Non ha avuto buon esito la prima lista islamica che si è presentata alle Comunali di Monfalcone. Ma il candidato sindaco sconfitto, l'ingegnere senegalese Bou Konate, già assessore ai Lavori pubblici in una ormai lontana giunta di centrosinistra, e leader di una lista dal nome inclusivo, Italia Plurale, esulta comunque. "Grande successo per essere la prima volta", commenta guardando ai 343 voti ottenuti, sfiorando il 3% dei consensi (2,94%). Gli fa eco Aboubakar Soumahoro, deputato e segretario nazionale di Italia Plurale. Anche lui ha parlato di "vittoria" di "una piccola luce accesa che, inarrestabile, attraverserà tutta l'Italia e risveglierà la speranza in tutte e in tutti". Ma in realtà, per una cittadina che conta una delle percentuali più alte di stranieri in Italia - e per giunta quasi tutti migranti provenienti dal Bangladesh e quasi tutti al lavoro in Fincantieri - ci si aspettava un altro esito.