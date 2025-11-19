Mondiali 2026, Haiti celebra la qualificazione: euforia nei bar

Haiti ha festeggiato una qualificazione storica ai Mondiali del 2026 dopo il successo per 2-0 sul Nicaragua. La partita, decisa nella prima parte di gioco grazie alle reti di Louicius Don Deedson e Ruben Providence, ha riportato la nazionale haitiana alla rassegna iridata per la prima volta dal 1974. Nella Capitale Port-au-Prince l'entusiasmo è esploso subito dopo il triplice fischio. Nei bar affollati della città i tifosi si sono lasciati travolgere dall'emozione, tra cori, abbracci e bandiere sventolate con orgoglio.