Monaco, una lettera minaccia un attacco all'Oktoberfest

Più esplosioni ravvicinate, prima dell'alba, nella stessa area, un uomo morto a poca distanza con uno zaino contenente un ordigno, a nord di Monaco di Baviera. Furgoni incendiati e una lettera con minacce di attacchi all'Oktoberfest che le autorità bavaresi hanno preso molto sul serio, tanto da chiudere immediatamente la tradizionale festa della birra, per poi riaprirla solo nel tardo pomeriggio. Tessere sparse di un mosaico che è subito parso agli inquirenti complesso, tutto ancora da ricomporre. Secondo la polizia le esplosioni sarebbero dovute all'incendio appiccato da un uomo, un 57enne, in una strada nel quartiere di Lerchenau, a nord della capitale bavarese. Alla base del gesto ci sarebbe una lite familiare, legata a questioni ereditarie. L'uomo avrebbe ferito la madre e la figlia 21enne, prima di allontanarsi appiccando il fuoco nella casa.