SECONDO EPISODIO

Monaco, aeroporto chiuso per ore per droni non identificati

Secondo episodio in meno di un mese e la Germania parla ormai di una minaccia persistente

di Viviana Guglielmi
04 Ott 2025 - 13:34
01:30 

Nuova notte di tensione nei cieli d’Europa. L'aeroporto di Monaco di Baviera, il secondo scalo più trafficato della Germania, è rimasto bloccato per ore dopo l'avvistamento di diversi droni non identificati. L'allarme è scattato poco dopo le dieci di sera: luci in movimento sopra le piste, segnali radar anomali, voli sospesi immediatamente. Diciassette le cancellazioni, quindici gli aerei dirottati, migliaia i passeggeri rimasti a terra. Solo alle sette di questa mattina le operazioni sono riprese gradualmente, ma lo scalo avverte che ritardi e disagi proseguiranno per tutto il giorno. E' il secondo episodio in meno di un mese e la Germania parla ormai di una minaccia persistente. La matrice resta sconosciuta, ma non si esclude un’origine russa. mosca, dal canto suo smentisce ogni coinvolgimento e parla di provocazioni occidentali.  

