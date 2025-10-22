Molfetta come il Far West: spari in pieno giorno

Questa che vedete non è la scena di un film d'azione. Spari in pieno giorno, sotto gli occhi increduli dei residenti. Siamo a Molfetta, a nord di Bari. Il monopattino stava attraversando esattamente questa strada. A pochi passi c'è una piazzetta frequentata da anziani e bambini. "Sono stato fuori tanti anni e quando sono tornato a Molfetta ho trovato una città allo sbando" racconta un abitante della città. Stessa strada, altro episodio. Due ragazzi puntano una pistola - forse a salve - contro due uomini e sparano a distanza ravvicinata; il tutto ripreso dal cellulare. Pochi metri più avanti un altro caso: qualcuno chiama un uomo affacciato al balcone ed esplode due colpi. Nessuno è rimasto ferito, ma ora la paura è tanta.