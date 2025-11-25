Logo Tgcom24
Modena, Ligabue cade sul palco durante un concerto

Il rocker di Correggio ha continuato a suonare per poi rialzarsi sorridente

25 Nov 2025 - 11:35
00:22 

Domenica 23 novembre, durante un concerto al PalaPanini di Modena, Ligabue ha perso l'equilibrio ed è caduto sul palco. Il rocker di Correggio ha continuato a suonare per poi rialzarsi sorridente.

