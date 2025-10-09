Moda, l'Ottobrata influisce anche sul look

Le mezze stagioni esistono ancora. A New York la chiamano indian summer nell’Italia patria del fashion è l'ottobrata: giornate miti, notti fresche.. moda che si scatena perché si può fare ...tutto. Camicia, pantaloncino, stivaletto, trench: la divisa a prova di temperature ballerine. Sì alla gonna ma calze ancora nel cassetto il tailleur è leggerissimo. La palette prende in prestito le tinte del foliage e il “colore non colore” del cemento, un grigio infinito che stupisce e si accende con tinte fluo.