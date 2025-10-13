Logo Tgcom24
Modà, Kekko Silvestre svela come nasce la scaletta dei concerti della band

Il frontman spiega il processo creativo che guida la scelta dei brani, tra successi storici e pezzi più recenti, con l'obiettivo di creare un equilibrio tra emozione e ritmo

13 Ott 2025 - 15:08
02:00 

Kekko Silvestre, voce e autore dei Modà, ha condiviso sui social un video in cui racconta come nasce la scaletta dei concerti della band. Nel filmato, il frontman spiega il processo creativo che guida la scelta dei brani, tra successi storici e pezzi più recenti, con l'obiettivo di creare un equilibrio tra emozione e ritmo. Silvestre sottolinea l'importanza di interpretare i gusti del pubblico, alternando momenti di energia a passaggi più intimi. Un dietro le quinte che mostra la cura e la passione con cui i Modà preparano ogni live.