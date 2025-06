Mississippi a rischio: l'inquinamento dovuto all'AI consuma il grande fiume

Il fiume Mississippi, arteria vitale per l’ambiente e l’economia degli Stati Uniti, è ora tra i corsi d’acqua più minacciati del 2025. Secondo il rapporto di American Rivers, una nuova emergenza si aggiunge a inquinamento e siccità: i data center dell’intelligenza artificiale, che consumano milioni di litri d’acqua al giorno per raffreddare i server. A peggiorare la situazione, la deregulation ambientale e i tagli agli enti federali voluti da Trump. In gioco c’è l’approvvigionamento idrico di oltre 50 città e l’equilibrio ecologico di uno dei simboli naturali più iconici del Paese.