Missione di Giorgia Meloni in Usa, contatti con von der Leyen

Sono quattro i dossier sul tavolo del premier Meloni, in vista della missione negli Stati Uniti, per il colloquio bilaterale con Donald Trump, a cui ha dato la sua approvazione anche la presidente della Commissione europea von der Leyen. Il rispetto del 2% del Pil in spese per la difesa, da parte di tutti i Paesi Nato, con la possibilità per l'Italia di alzare il tetto - in tempi più lunghi - fino al 3,5%, l'acquisto dagli Stati Uniti di armi e soprattutto di Gnl, il gas naturale liquefatto, di cui l'Italia ha aumentato l'importazione fino al 25% del consumo totale di gas. E infine una revisione del Green Deal europeo.