Missili dallo Yemen su Israele: volo Ita Airways in arrivo a Tel Aviv costretto a tornare sul mare

Alla fine è atterrato in totale sicurezza il volo ITA Airways AZ806 partito da Roma Fiumicino, che in avvicinamento a Tel Aviv è stato costretto in un primo momento ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen. "Non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l'equipaggio a bordo", ha fatto sapere Ita in una nota. "La Compagnia - viene specificato - continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell'area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni".