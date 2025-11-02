Missili americani colpiscono altra imbarcazione al largo del Venezuela

Lo ha annunciato il segretario della guerra Pete Hegseth precisando che l'operazione, diretta dal presidente Donald Trump, è stata condotta in acque internazionali e ha preso di mira un'imbarcazione "nota per il trasporto di stupefacenti lungo una rotta di contrabbando"di Alfredo Macchi
Cresce la tensione nel mar dei Caraibi, dove gli Stati Uniti stanno concentrando un'imponente flotta ed è in arrivo la portaerei Ford. Missili americani hanno colpito e distrutto un'altra imbarcazione al largo del Venezuela con a bordo presunti narcotrafficanti uccidendo tre uomini a bordo. Lo ha annunciato il segretario della guerra Pete Hegseth precisando che l'operazione, diretta dal presidente Donald Trump, è stata condotta in acque internazionali e ha preso di mira un'imbarcazione "nota per il trasporto di stupefacenti lungo una rotta di contrabbando".