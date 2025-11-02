Missili americani colpiscono altra imbarcazione al largo del Venezuela

Cresce la tensione nel mar dei Caraibi, dove gli Stati Uniti stanno concentrando un'imponente flotta ed è in arrivo la portaerei Ford. Missili americani hanno colpito e distrutto un'altra imbarcazione al largo del Venezuela con a bordo presunti narcotrafficanti uccidendo tre uomini a bordo. Lo ha annunciato il segretario della guerra Pete Hegseth precisando che l'operazione, diretta dal presidente Donald Trump, è stata condotta in acque internazionali e ha preso di mira un'imbarcazione "nota per il trasporto di stupefacenti lungo una rotta di contrabbando".