Missile iraniano colpisce ospedale in Israele, oltre 60 feriti

Un missile iraniano ha colpito l’ospedale Soroka di Beersheba, nel sud di Israele, provocando oltre 60 feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Secondo l’Iran, il bersaglio era un obiettivo militare vicino. Netanyahu accusa Teheran di colpire deliberatamente i civili. In sei giorni di conflitto, Israele avrebbe centrato 1.100 obiettivi iraniani, mentre Teheran ha lanciato 400 razzi. Crescono le preoccupazioni per la tenuta del sistema di difesa israeliano e per l’eventuale ingresso diretto degli Stati Uniti nella guerra.