Miss Universo, in Thailandia l'elezione tra le polemiche

Miss Messico Fatima Bosch ha trionfato tra i fischi davanti a Miss Thailandia dopo settimane segnate da scontri, dimissioni e accuse di brogli che hanno scosso uno dei concorsi di bellezza più longevi al mondo

21 Nov 2025 - 12:16
01:01 

Miss Messico Fatima Bosch è stata incoronata Miss Universo 2025 a Bangkok, in Thailandia, in una delle edizioni più controverse di sempre. La 25enne ha trionfato tra i fischi davanti a Miss Thailandia dopo settimane segnate da scontri, dimissioni e accuse di brogli che hanno scosso uno dei concorsi di bellezza più longevi al mondo.

