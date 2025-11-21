Miss Universo, in Thailandia l'elezione tra le polemiche

Miss Messico Fatima Bosch è stata incoronata Miss Universo 2025 a Bangkok, in Thailandia, in una delle edizioni più controverse di sempre. La 25enne ha trionfato tra i fischi davanti a Miss Thailandia dopo settimane segnate da scontri, dimissioni e accuse di brogli che hanno scosso uno dei concorsi di bellezza più longevi al mondo.