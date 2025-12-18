Miss Finlandia mima gli occhi a mandorla e perde la corona

Al tempo dei social, si sa, bisogna stare attenti a ciò che si pubblica perché un'immagine, soprattutto se dal contenuto offensivo, può addirittura scatenare una crisi politica e diplomatica. È ciò che sta succedendo in Finlandia a causa di un post condiviso da Sarah Dzafce, la 22enne incoronata a settembre come la più bella del Paese e che si è vista revocare il titolo a causa della pubblicazione di una foto in cui tira con le dita gli occhi fingendo che siano a mandorla.