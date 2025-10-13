Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
A "Verissimo"

Miriam Leone e la gravidanza sul set: "Temevo danni per mio figlio"

Ospite a "Verissimo", l'attrice racconta: "Le sarte mi allargavano i vestiti di nascosto"

13 Ott 2025 - 12:59
01:08 

Ospite a "Verissimo" l'attrice Miriam Leone racconta la difficile ricerca di un equilibrio tra gli impegni cinematografici con quelli da neo-mamma. Il primo figlio, Orlando, nato il 29 dicembre 2023 dall'unione con il marito Paolo Carullo è arrivato al termine di una gravidanza vissuta in parte sul set. "Non sapevo se sarei riuscita ad aver un figlio, poi ci ho provato ed è arrivato subito", confida nella trasmissione di Canale 5.