Miriam Leone e la gravidanza sul set: "Temevo danni per mio figlio"

Ospite a "Verissimo" l'attrice Miriam Leone racconta la difficile ricerca di un equilibrio tra gli impegni cinematografici con quelli da neo-mamma. Il primo figlio, Orlando, nato il 29 dicembre 2023 dall'unione con il marito Paolo Carullo è arrivato al termine di una gravidanza vissuta in parte sul set. "Non sapevo se sarei riuscita ad aver un figlio, poi ci ho provato ed è arrivato subito", confida nella trasmissione di Canale 5.