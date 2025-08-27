Minneapolis, sparatoria in una chiesa cattolica: almeno due morti

Almeno due bimbi uccisi e una ventina di feriti. E' il bilancio - ancora provvisorio - di una sparatoria avvenuta nella chiesa dell'Annunciazione di Minneapolis, negli Stati Uniti, intorno alle 8.30 ora locale, le 15.30 in Italia. Ad aprire il fuoco un uomo armato di fucile, che sarebbe entrato di prima mattina nel complesso, dov'è ospitata anche una scuola cattolica con studenti, che vanno dalle materne alle medie e dov'era in corso la tradizionale messa del mercoledì. Sul posto sono subito intervenuti oltre alla polizia locale e a quella statale, anche agenti dell'Fbi. Dopo aver messo in sicurezza l'area circostante le forze dell'ordine sono riuscite a organizzare un corridoio di sicurezza per far uscire dall'edificio gli studenti rimasti bloccati. L'attentatore è rimasto nella struttura per circa un'ora. Poi, riferisce la polizia, si sarebbe tolto la vita.