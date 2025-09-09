Mimmo Lucano incandidabile per le elezioni regionali in Calabria

Corsa a ostacoli per il centrosinistra alle Regionali d’autunno. Dopo l’imperversare di veti, tensioni e polemiche ora arriva una nuova grana: la commissione elettorale che ha visionato le liste di Avs in Calabria ha ricusato il nome dell’europarlamentare ed ex sindaco di Riace Mimmo Lucano, dichiarato ineleggibile, per gli effetti della legge Severino, dopo che in Cassazione era diventata definitiva la condanna a 18 mesi per falso, pena sospesa, per un episodio di falso, nell’inchiesta sulla gestione dell'accoglienza migranti. Non si è fatta attendere la reazione di Lucano e dei suoi legali che hanno subito presentato ricorso alle corti d’appello contro l’ineleggibilità. E dalla segreteria regionale di Avs hanno fatto fuoco e fiamme. Calabria senza pace a sinistra, dopo la gaffe del candidato stellato che ha unito in regione il campo largo: l’europarlamentare ed ex presidente Inps Pasquale Tridico. In un’intervista di fine agosto, parlando del fatto che per motivi di lavoro ha dovuto stare lontano per anni dalla sua terra, ha scandito: “Sulla mia storia e sul fatto che ho vissuto fuori a lungo…ma io posso parlarvi in dialetto, vi posso parlare in dialetto in tutte le lingue delle tre province”.