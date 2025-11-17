Milioni di luci natalizie illuminano St. Augustine: è la città più antica degli Usa

L'atmosfera natalizia ha avvolto St. Augustine con l'accensione di milioni di luci che hanno trasformato la città in uno scenario scintillante. La cerimonia è partita dalla storica Plaza de la Constitución, dove musica e performance hanno segnato l'inizio ufficiale delle celebrazioni. La città della Florida, considerata la più antica degli Stati Uniti, affonda le sue origini nel XVI secolo, quando l'esploratore spagnolo Juan Ponce de León rivendicò l'area per la corona spagnola. Oggi conserva un patrimonio architettonico unico, fatto di tetti in terracotta, porte ad arco e vicoli percorsi da carrozze trainate da cavalli e tram turistici. Il bagliore delle installazioni luminose accompagna i visitatori lungo i luoghi simbolo, dal Castillo de San Marcos al faro di St. Augustine, fino al caratteristico allevamento di alligatori. La rassegna Nights of Lights continuerà ogni sera fino all'11 gennaio 2026, richiamando turisti da tutto il mondo per vivere la magia natalizia nella città più antica d'America