Milionari americani a caccia dell'elisir di giovinezza

Tra le cavie più illustri - volontarie, e paganti - il miliardario americano Patri Friedman: poco più che 40 anni, nipote del premio Nobel per l'Economia Milton, si è sottoposto a un costo di circa 20mila dollari a un'iniezione che promette di "rallentare l'invecchiamento e prolungare gli anni di salute. Non è certo il primo esperimento per l'eccentrico imprenditore: si è fatto sostituire tutti i batteri della bocca per prevenire definitivamente la carie e ha un microchip impiantato nella mano, che funziona sia come chiave della macchina che come biglietto da visita.