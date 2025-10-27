Milei trionfa ancora (a sorpresa) in Argentina: le immagini della festa

Javier Milei ha ottenuto una vittoria netta nelle elezioni di medio termine in Argentina, conquistando oltre il 40% dei voti e rafforzando la presenza del suo partito, La Libertad Avanza, in entrambe le Camere. Secondo i dati, con oltre il 97% delle schede scrutinate, il partito passa da 37 a 101 seggi alla Camera e conquista 20 senatori. A Buenos Aires, Milei ha festeggiato tra cori e musica metal, promettendo di accelerare il suo programma economico liberista sostenuto dall’amministrazione Trump.