Milano, universitari fanno lezione in strada per protesta: "Ci sentiamo abbandonati"

"Ci sentiamo abbandonati dall'università". E ancora: "Studiare per strada non è il massimo". Libri, banchi e sedie sul marciapiede di via Saldini, a Milano. E' la protesta degli studenti del dipartimento di Matematica dell'Università Statale. Il cantiere per il restauro dello storico palazzo delle scienze, avviato nel 2019 con un finanziamento da 10 milioni di euro da Miur e ateneo, procede a rilento.